Сегодня, 26 августа Организационный комитет Паралимпиады-2020 в Токио заявил о первой госпитализации больного коронавирусом. Это первый такой случай после открытия Игр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японские СМИ.

По информации организаторов, заражение обнаружили у человека, который не является спортсменом, но связан с Паралимпийскими играми.

«Человек из-за рубежа, связанный с играми, но не спортсмен. Его госпитализировали после положительного результата теста на коронавирус в понедельник... пациент в стабильном состоянии», — говорится в сообщении.

Кроме этого в комитете заявили о еще 15 новых случаев COVID-19, выявленных за минувшие сутки.

Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 184, среди них 15 спортсменов-иностранцев, проживавших на территории Олимпийской деревни.

Напомним, по состоянию на 26 августа в Николаевской области выявлено 34 новых подтвержденных случая COVID-19, 1 пациент умер.