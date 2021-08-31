Португальский футболист Криштиану Роналду подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» на два года. Соглашение могут продлить еще на год при условии получения международного разрешения.

Об этом сообщает РБК-Украина.

— «Манчестер Юнайтед» — клуб, который всегда занимал особое место в моем сердце, и я был потрясен всеми сообщениями, которые я получил с пятницы. Мне не терпится сыграть на «Олд Траффорд» перед полным стадионом и снова увидеть всех болельщиков. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде после международных игр и надеюсь, что у нас впереди очень успешный сезон, — отметил Криштиану Роналду.

Отметим, Криштиану Роналду является пятикратным обладателем Золотого мяча, выиграл более 30 серьезных трофеев, в том числе пять титулов в Лиге чемпионов УЕФА.