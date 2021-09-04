Украинская легкоатлетка Оксана Ботурчук 4 сентября получила серебряную медаль в беге на 200 метров. Для украинской сборной на нынешних соревнованиях это уже 98-я медаль.

Об этом пишет hromadske.

Оксана Ботурчук соревновалась в заключительном для себя финале на Паралимпиаде-2020. До этого она уже получила два «серебра» — в беге на 100 и 400 метров.

На дистанции в 200 метров Ботурчук уступила кубинской бегунье Омара Дуранд Элиас (23,02 секунды). Ботурчук пробежала за 24,48 сек (это ее лучший результат за сезон).

Для Ботурчук это десятая медаль в карьере на Паралимпиадах. Семь наград украинка получила за три Паралимпийских Игры в Пекине-2008 в Лондоне-2012 и в Рио-де-Жанейро-2016.

Это четвертая медаль Украины в 11-й соревновательный день на Паралимпиаде-2020.

Оксана Ботурчук — 36-летняя украинская бегунья, представительница Днепропетровской области. Она выступает в классе T12 — среди спортсменов с повреждениями зрения. Ботурчук потеряла зрение в 1997 году в результате автомобильной аварии.

Напомним, что украинский легкоатлет из Николаева Игорь Цветов получил свою вторую серебряную медаль на Паралимпиаде-2020 в Токио.