Мужская сборная Украины по волейболу победила команду Бельгии в поединке группового турнира чемпионата Европы.

Матч прошел на площадке Таурон Арены польского города Краков и завершился со счетом 3:1 в пользу команды Угиса Крастиньша, пишет Корреспондент.

В первом сете победу праздновала Бельгия — 27:25. К счастью, команда Угиса Крастиньша собралась с силами и переломила ход противостояния, одержав победу во всех последующих сетах.

Благодаря этой победе Украина гарантировала себе выход в 1/8 финала чемпионата Европы. Подопечные Угиса Крастиньша набрали семь очков и заняли итоговое третье место в группе А.

В плей-офф Украина встретится с командой, занявшей второе место в группе С.

Чемпионат пройдет со 2 по 19 сентября сразу в четырех странах: Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии.

Украина — Бельгия 3:1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23).

Украина: Плотницкий, Диденко, Виецкий, Дрозд, Ерещенко, Теременко, Фомин (лидеро), Брова (либеро), Остапенко, Семенюк, Ковалев, Щитков, Полуян, Сидоренко.

Бельгия: Ван ден Драйс, Тюрлинкс, Дероо, Де Хулст, Ван Эльсен, Ван де Вельде, Риббенс (либеро), Де Хеер, Верханнеман, Тюс, Россеакс, Десмет, Глискей, Перин (диберо).

Напомним, сборная Украины завершила выступление на XVI летних Паралимпийских играх в Токио (Япония), завоевав 98 медалей.