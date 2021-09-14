Триатлонистка из Украины Ольга Ширяева провела с семьей два дня в аэропорту Лондона без возможности покинуть страну.
Об этом пишет «Сегодня».
Женщина летела из Киева в Канаду с пересадкой в Британии, однако рейс в Лондон задержался и спортсменка упустила отлет в Монреаль.
Администрация аэропорта заявила, что в сложившейся ситуации повинен перевозчик и он должен взять на себя обязательства по предоставлению другого борта.
В компании же Ширяевой никто не отвечал, а по e-mail отправляли шаблонные формулировки с сожалением, но без конкретных обещаний, билет на обратный рейс аннулировали.
— Мы просто спим на лавках, питаемся в дорогущих магазинах. У нас нет ни чемоданов, ни вещей. Мы не можем ничего сделать. Мы просто бомжуем в центре Европы. Мы ни выйти не можем, ни выехать, — пожаловалась триатлонистка.
По прошествии двух суток провинившаяся авиакомпания все таки решила проблему и отправила семью в Канаду.
Напомним, этой зимой около 180 украинских туристов задержались на Занзибаре из-за поломки самолета.
|
Николаев потерял 2,6 миллиарда гривен из-за неэффективного управления команды СенкевичаОлег Мудрак
|
Атракціон нечуваної щедрості за чужий рахунокСтанислав Мартиросов
Триатлонистка из Украины Ольга Ширяева провела с семьей два дня в аэропорту Лондона без возможности покинуть страну.
Об этом пишет «Сегодня».
Женщина летела из Киева в Канаду с пересадкой в Британии, однако рейс в Лондон задержался и спортсменка упустила отлет в Монреаль.
Администрация аэропорта заявила, что в сложившейся ситуации повинен перевозчик и он должен взять на себя обязательства по предоставлению другого борта.
В компании же Ширяевой никто не отвечал, а по e-mail отправляли шаблонные формулировки с сожалением, но без конкретных обещаний, билет на обратный рейс аннулировали.
— Мы просто спим на лавках, питаемся в дорогущих магазинах. У нас нет ни чемоданов, ни вещей. Мы не можем ничего сделать. Мы просто бомжуем в центре Европы. Мы ни выйти не можем, ни выехать, — пожаловалась триатлонистка.
По прошествии двух суток провинившаяся авиакомпания все таки решила проблему и отправила семью в Канаду.
Напомним, этой зимой около 180 украинских туристов задержались на Занзибаре из-за поломки самолета.