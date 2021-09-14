Триатлонистка из Украины Ольга Ширяева провела с семьей два дня в аэропорту Лондона без возможности покинуть страну.

Об этом пишет «Сегодня».

Женщина летела из Киева в Канаду с пересадкой в Британии, однако рейс в Лондон задержался и спортсменка упустила отлет в Монреаль.

Администрация аэропорта заявила, что в сложившейся ситуации повинен перевозчик и он должен взять на себя обязательства по предоставлению другого борта.

В компании же Ширяевой никто не отвечал, а по e-mail отправляли шаблонные формулировки с сожалением, но без конкретных обещаний, билет на обратный рейс аннулировали.

— Мы просто спим на лавках, питаемся в дорогущих магазинах. У нас нет ни чемоданов, ни вещей. Мы не можем ничего сделать. Мы просто бомжуем в центре Европы. Мы ни выйти не можем, ни выехать, — пожаловалась триатлонистка.

По прошествии двух суток провинившаяся авиакомпания все таки решила проблему и отправила семью в Канаду.

Напомним, этой зимой около 180 украинских туристов задержались на Занзибаре из-за поломки самолета.