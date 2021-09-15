Во вторник, 14 сентября, планово-бюджетная комиссия горсовета согласовала проект решения сессии о разработке Программы развития футбола в городе Николаеве на 2021–2025 годы.

Предполагается, что документ подготовят специалисты управления по делам физической культуры и спорта городского совета, передают НикВести.

Вопрос инициировал депутат горсовета, глава наблюдательного совета МФК «Николаев» Сергей Кантор.

— Эта программа будет пилотной по спорту, а дальше все остальные (виды спорта — прим.) также будут. Предлагаю разработать. Я Программу разработал, но у меня ее не принимают, требуют идти на исполком, а на исполком идти не могу, депутат не может быть субъектом подачи на исполкоме. Поэтому я предложил второе, давайте вы сами разработаете, — пояснил Сергей Кантор.

Он указал, что в этой ситуации уже депутаты на сессии должны решать, нужен футбол в Николаеве или нет.

— Это не я решаю, а решает громада. Я помогал, сколько мог. Хочу, чтобы в сессионном зале публично сказали о том, нужен ли футбол в Николаеве. Если он нужен, то тогда предлагаю поручить управлению спорта разработать программу, — добавил Сергей Кантор.

Глава комиссии Федор Панченко усомнился, что громада города согласиться «оплачивать профессиональное занятие футболом конкретных лиц».

— Я абсолютно не в спор с вами, но когда прошли новости о договорных матчах, о том, что оштрафовали, что к нам пришли просили из бюджета деньги, чтобы заплатить штраф за договорные матчи, к меня было желание просто выставить, выпороть всех и разогнать нафиг, — сказал Федор Панченко.

Сергей Кантор ответил, что громада, футбольная общественность требуют, чтобы николаевский футбол был представлен именно в Первой или Премьер-лиге.

— Персонально я за то, чтобы публично обсудить этот вопрос, — подытожил Федор Панченко.

Депутат Рамиль Агабеков добавил, что подобные программы нужно подготовить и по другим видам спорта, например, по боксу, кикбоксингу и борьбе.

В итоге депутаты поддержали предложение Сергея Кантора.

До этого члены комиссии по вопросам охраны здоровья, соцзащиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта не поддержали проект о разработке программы развития футбола в Николаеве на 2021-2025 годы.

Напомним, Сергей Кантор уверен, что если клуб не найдет спонсора или владельца, то остается только два пути развития: создание объединения болельщиков или создание муниципального клуба в форме коммунального предприятия.

Таким мнением он поделился в своей статье на НикВести Как «футболят» профессиональный футбол в Николаеве. Исповедь футбольного «волонтера».

Глава наблюдательного совета МФК уверен, что в ближайшее время «городу, горожанам и сессионному залу» нужно будет решать, что делать с николаевским футболом, нужен ли он вообще.

Мэр Николаева Александр Сенкевич, в свою очередь, попросил компанию из Катара QTerminals, которая выиграла конкурс на концессию порта «Ольвия», помочь футбольному клубу. QTerminals попросила расчеты для изучения возможности финансирования МФК.

В августе Сергей Кантор провел встречу с болельщиками, на которой ответил на проблемные вопросы. Выяснилось, что 7 лет завод «Экватор» выделил МФК 2,5 миллиона долларов, сейчас нужно искать другие источники. В этом сезоне клубу нужно порядка 22 миллионов гривен. В первом квартале «Экватор» профинансировал команду на 9 миллионов гривен.