Профессиональный боксер в тяжелом весе Александр Усик за бой с Энтони Джошуа гарантированно получит 3 миллиона фунтов. К тому же, он может рассчитывать уже на пять миллионов, если удастся продать необходимое количество платных трансляций.

Об этом информирует Depo.

Бои состоится уже через три дня, в ночь с субботы на воскресенье на лондонском стадионе, где тренируются футболисты клуба «Тоттехэм».

На счету украинского спортсмена 18 побед, 13 из них нокаутом. Послужной список 31-летнего Джошуа состоит из 24 побед, 22 — нокаутом и 1 проигрыша.

Напомним, украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) улетел на поединок с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).