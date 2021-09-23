Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский завершил карьеру футболиста.

Об этом решении он объявил в ролике на своем канале в ютубе.

Последним клубом 36-летнего форварда был «Минай», в составе которого он провел 10 матчей в чемпионате Украины в прошлом сезоне. С мая он оставался без команды.

Большую часть своей карьеры Милевский провел в киевском «Динамо», с которым по три раза выиграл чемпионат Украины и Суперкубок страны. Также он является четырехкратным победителем Кубка Украины.

Помимо «Динамо» и «Миная», нападающий выступал за «Борисфен-2», «Газиантепспор», «Хайдук», «Сплит», «Конкордию», «Тосно», «Динамо» Брест и «Кишварду».

В составе сборной Украины забил 8 голов в 50 матчах. На ЧМ-2006 в составе национальной команды дошел до 1/4 финала.

Напомним, президент киевского футбольного клуба «Динамо» Игорь Суркис заявил, что готов продать клуб, но пока нет желающих.