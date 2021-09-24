Столичный мэр Виталий Кличко полетит в Великобританию, чтобы поддержать украинского боксера Александра Усика перед завтрашним поединком.

Об этом он рассказал изданию Meta-ratings.com.ua.

Сам в прошлом спортсмен, Кличко уверен, что этот бой станет сложнейшим в жизни Усика.

— Это будет самый сложный поединок в спортивной карьере Усика. С боксером такого уровня Александр еще не встречался, — заключил Виталий Кличко.

По его мнению, Усик может рассчитывать на победу лишь при условии боя по своим правилам.

— Все зависит от него — от того, насколько правильными будут стратегия и тактика. Джошуа выше Усика и будет пытаться контратаковать, пользуясь также преимуществами в длине рук и владении мощным ударом правой, — уверен киевский городской голова.

Напомним, боксерский поединок Александра Усика с британцем Энтони Джошуа будет судить украинский рефери.