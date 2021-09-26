Британец Энтони Джошуа прокомментировал бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе, в котором проиграл украинскому боксеру Александру Усику. Он говорит, что не удивлен такому результату.

Об этом он сказал после поражения, цитирует sport.ua.

— Поздравляю Усика, он проделал отличную работу. Но мы вернемся. Что пошло не так? Я просто потерпел поражение, такое бывает. После девятого раунда я уже ничего не видел, мои глаза были закрыты. При всем уважении к Усику, я ничему не удивляюсь, – сказал боксер.

Энтони Джошуа объяснил, что украинец весит меньше, чем он, и держал хороший темп, но добавил, что Усик «пропускает, и пропускает много».

— В реванше нужно будет понять, как попадать чаще и бить жестче, – добавил британец.

Напомним, что украинский боксер Александр Усик победил англичанина Энтони Джошуа в бою за четыре пояса Чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.