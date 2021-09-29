Новый чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик запросил матч, чтобы объединить все титулы после своего поединка с Энтони Джошуа.

Об этом информирует Дневник.

Украинец победил Джошуа в субботу и стал обладателем трех из четырех титулов мира — Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF). Чтобы стать абсолютным чемпионом, он должен боксировать с обладателем титула Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсоном Фьюри.

— Я не хочу ждать два или три года реюнион-матча, это много. Но мы можем говорить о таком матче после боя Фьюри с Уайлдером и после моего матча-реванша с Джошуа. Я хочу объединить все титулы. Этого не было в боксе 30 лет. Я хочу драться с тем, кто держит пояс, — сказал Александр Усик на пресс-конференции в Киеве.

Последним абсолютным чемпионом по боксу был Леннокс Льюис, обладавший поясами WBA, IBF и WBC после победы над Эвандером Холифилдом в 1999 году.

Промоутер украинца Александр Красюк сообщил, что Джошуа уже активировал пункт о реванше. Второй матч ожидается в феврале-марте.

— Матч-реванш был записан как пункт в контракте и уже был активирован Джошуа. Мы с Александром говорили о втором матче. Он не разочарован, напротив — он доволен. Он сказал мне: «Я побью Энтони» во второй раз, — заявил представитель Усика.

Напомним, украинский боксер Александр Усик победил англичанина Энтони Джошуа в бою на стадионе Тоттэнхэма.