Дебютант Лиги чемпионов «Шериф Тирасполь» добился лучшего результата в своей истории, победив «Реал Мадрид» со счетом 2:1.
Об этом информирует EVZ.
После победы на украинским «Шахтером» со счетом 2:0 чемпион Молдовы сумел обойти титулованного испанского ветерана «Реал Мадрид».
Голами отличились узбекистанец Джасур Яшибаев на 23 минуте и люксембуржец Себастьян Тилль, который поставил точку в матче на 90+1 минуте. За «сливочных» гол заработал Карим Бензема с пенальти.
Следующим оппонентом успешных игроков из Молдовы стали итальянский «Интер».
Напомним, новый чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик запросил матч, чтобы объединить все титулы после своего поединка с Энтони Джошуа.
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Дебютант Лиги чемпионов «Шериф Тирасполь» добился лучшего результата в своей истории, победив «Реал Мадрид» со счетом 2:1.
Об этом информирует EVZ.
После победы на украинским «Шахтером» со счетом 2:0 чемпион Молдовы сумел обойти титулованного испанского ветерана «Реал Мадрид».
Голами отличились узбекистанец Джасур Яшибаев на 23 минуте и люксембуржец Себастьян Тилль, который поставил точку в матче на 90+1 минуте. За «сливочных» гол заработал Карим Бензема с пенальти.
Следующим оппонентом успешных игроков из Молдовы стали итальянский «Интер».
Напомним, новый чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик запросил матч, чтобы объединить все титулы после своего поединка с Энтони Джошуа.
|
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