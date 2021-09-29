Дебютант Лиги чемпионов «Шериф Тирасполь» добился лучшего результата в своей истории, победив «Реал Мадрид» со счетом 2:1.

Об этом информирует EVZ.

После победы на украинским «Шахтером» со счетом 2:0 чемпион Молдовы сумел обойти титулованного испанского ветерана «Реал Мадрид».

Голами отличились узбекистанец Джасур Яшибаев на 23 минуте и люксембуржец Себастьян Тилль, который поставил точку в матче на 90+1 минуте. За «сливочных» гол заработал Карим Бензема с пенальти.

Следующим оппонентом успешных игроков из Молдовы стали итальянский «Интер».

Напомним, новый чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик запросил матч, чтобы объединить все титулы после своего поединка с Энтони Джошуа.