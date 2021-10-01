Международный олимпийский комитет и Международная федерация легкой атлетики начали процедуру расследования действий белорусских тренеров Артура Шимака и Юрия Мойсевича, которые пытались заставить атлетку Кристину Тимановскую вернуться домой с Олимпийских игр в Токио и были лишены аккредитации.
Об этом говорится в заявлении Международной федерации легкой атлетики.
— В связи с инцидентом с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской на Олимпийских играх в Токио-2020 и решением МОК отменить и отозвать аккредитацию двух тренеров, А. Шимака и Ю. Мойсевича, в качестве временной меры во время Игр, МОК и World Athletics совместно договорились продолжить расследование и начать официальную процедуру насчет двух вышеупомянутых тренеров, — сказано в заявлении.
Как отмечается, расследование при поддержке МОК будет проводить Подразделение по обеспечению профессиональной этики в легкой атлетике (AIU) — это независимый орган, созданный World Athletics для решения всех вопросов добропорядочности (как связанных, так и не связанных с допингом).
AIU опубликует результаты своего расследования, когда оно будет завершено.
Напомним, белорусская спортсменка Кристина Тимановская приняла решение изменить спортивное гражданство и выступать за сборную Польши по легкой атлетике.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа
Международный олимпийский комитет и Международная федерация легкой атлетики начали процедуру расследования действий белорусских тренеров Артура Шимака и Юрия Мойсевича, которые пытались заставить атлетку Кристину Тимановскую вернуться домой с Олимпийских игр в Токио и были лишены аккредитации.
Об этом говорится в заявлении Международной федерации легкой атлетики.
— В связи с инцидентом с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской на Олимпийских играх в Токио-2020 и решением МОК отменить и отозвать аккредитацию двух тренеров, А. Шимака и Ю. Мойсевича, в качестве временной меры во время Игр, МОК и World Athletics совместно договорились продолжить расследование и начать официальную процедуру насчет двух вышеупомянутых тренеров, — сказано в заявлении.
Как отмечается, расследование при поддержке МОК будет проводить Подразделение по обеспечению профессиональной этики в легкой атлетике (AIU) — это независимый орган, созданный World Athletics для решения всех вопросов добропорядочности (как связанных, так и не связанных с допингом).
AIU опубликует результаты своего расследования, когда оно будет завершено.
Напомним, белорусская спортсменка Кристина Тимановская приняла решение изменить спортивное гражданство и выступать за сборную Польши по легкой атлетике.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа