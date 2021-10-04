С 4 по 9 октября яхтсмены из Николаева примут участие в чемпионате Европы по парусному спорту в классе яхт Platu 25.

В этом году состязания примет Одесса, говорится в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Platu 25 — небольшое маневренное судно. Впервые регата с участием 24 таких яхт прошла в 1995 году в Тайланде. Международные чемпионаты мира и Европы на Platu 25 поддерживает Международная федерация парусного спорта.

Гротовый представляющего Николаев экипажа «Estrellita» Александр Кузьмин поделился, что в Николаевском яхт-клубе подобных лодок нет, но судно все равно отыскали и уже готовятся к участию в европейских гонках.

— В течение суток я нашел лодку, все яхтсмены Украины помогали. Нашли яхту в Днепре, Александр Мухин, известный парусный мастер, помог найти паруса, Александр Пасичный оказал финансовую поддержку. Олег Стефановский, директор яхт-клуба, неравнодушные спортсмены помогли нам принять участие, — отметил Александр Кузьмин.

Экипаж «Estrellita» состоит из 6 человек. Александр Кузьмин говорит, что в него вошли самые сильные яхтсмены города. Баковой яхты Денис Серков подчеркнул, что для успеха в чемпионате важно добиться полного взаимопонимания между членами команды.

— Получилось так, что на этой лодке находится 4 капитана своих яхт, у каждого свое видение. Сейчас очень важно за эти два-три дня, чтобы мы получили полностью согласование друг с другом и понимание, — считает Денис Серков.

Именно с этой целью спортсмены тренируются перед началом состязаний. Дней на подготовку остается мало, поэтому они прилагают максимум усилий для хорошего результата.

В среду, 6 октября, стартует первая гонка. Всего их планируется 12 на олимпийской дистанции. Для участия в чемпионате Европы зарегистрировалось уже 40 экипажей. Завтра николаевский экипаж яхты «Estrellita» отправится в Одессу.

Напомним, утром 11 сентября в Николаеве стартовала Черноморская регата «Паруса Ротари».