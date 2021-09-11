Утром 11 сентября в Николаеве стартовала Черноморская регата «Паруса Ротари» — соревнования проходят уже 11 год подряд.

В этот раз они посвящены 232-й годовщине основания нашего города, сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Вдохновителями регаты является Ротари Клуб-Николаев и областная Федерация парусного спорта. В регате приняли участие более 30 экипажей яхт из Киева, Харькова, Херсона, Измаила, Днепра, Запорожья, Черкасс, Одессы, Полтавы, Ивано-Франковска.

Торжественная церемония открытия парусных гонок состоялась на городском пространствае *8 ПРИЧАЛ. Яхтсменов поздравил мэр Александр Сенкевич.

Как рассказал один из организаторов мероприятия Артем Ващиленко, ХI Черноморская регата «Паруса Ротари» является благотворительной. Все собранные средства от нее пойдут на развитие детских парусных школ Николаева.

Регата началась с парада, во время которого спортсмены прошлись на яхтах от *8 ПРИЧАЛа к нижней Набережной.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким записал видеопоздравление ко Дню города.

Также городской голова Николаева Александр Сенкевич снял короткое видео в стиле известного блогера Хабане «Хаби» Лейма о том, как не стоить делать, если вы проживаете в Николаеве.

До этого Александр Сенкевич подвел итоги в канун годовщины основания Николаева. По его словам, жители Николаева, которые за последний год испытали на себе все трудности локдауна, роста заболеваемости COVID-19, а недавно и транспортных проблем из-за ремонта государственных трасс, вскоре должны ощутить облегчение.