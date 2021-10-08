В Коблево Николаевской области открылась футбольная секция в рамках социальной программы «Давай, играй!» ФК «Шахтер» и компании ДТЭК. Открытие второй секции в области поприветствовала глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

На своей странице в Facebook она отметила важность сотрудничества власти на местах с социально ответственным бизнесом.

— Круто, когда сотрудничество с социально ответственным бизнесом дает такие результаты для общин! Наши дети получили возможность не только развивать свои спортивные таланты, но и лично познакомиться с легендой украинского футбола Андреем Воробеем. Такая встреча смотивирует и вдохновит будущих звезд футбола на дальнейшие победы, — написала Анна Замазеева.

Анна Замазеева также добавила, что в Коблевской ОТГ реализуются и другие программы в сотрудничестве с компанией ДТЭК.

— А это уже вторая детская секция в рамках программы «Давай, играй!» на Николаевщине. Кроме этого, Коблевская территориальная община, сотрудничая с ДТЭК, реализует важные соцпроекты «Громада своими руками» и «Программа социального партнерства». И это только начало! — отметила Анна Замазеева.

Напомним, ранее футбольную секцию открыли в Березанской ОТГ.