ДТЭК ВИЭ открыл на Николаевщине первую футбольную секцию в рамках проекта «Давай, играй!» футбольного клуба «Шахтер». Это совместный проект благотворительного фонда Shakhtar Social и ДТЭК, направленный на развитие детского любительского футбола. Проект уже реализован в 41 населенном пункте Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК

Теперь дети Березанской ОТГ в возрасте от 7 до 12 лет в течение года смогут бесплатно посещать занятия по футболу, участвовать в соревнованиях и заниматься любимым видом спорта. Организаторы подготовили игровую площадку, обеспечили юных игроков всем необходимым и организовали тренировочный процесс. С детьми будут работать квалифицированные тренеры. В секцию уже записались более 20 детей.

«Давай, играй!» стал уникальным проектом национального уровня, благодаря которому дети могут бесплатно заниматься футболом. ДТЭК искренне гордится партнерством с Shakhtar Social и это большая честь быть партнером проекта «Давай, играй!». Командный дух, честная игра, уважение правил и других участников, чувство взаимовыручки и дисциплинированность – эти ценности проекта ДТЭК полностью поддерживает. – отметила директор по персоналу, социальному развитию и экологии ДТЭК Елена Семич и добавила – «ДТЭК как социально ответственный бизнес поддерживает проекты социального партнерства, расширение доступности спорта и участия в спорте, создает возможности для обучения и развития талантливой молодежи, что способствует достижению Целей устойчивого развития ООН, которые ДТЭК интегрировал в свою стратегию ESG».

В день открытия проекта, которое символично совпало с Днем Независимости Украины, жителей Березанки ждал настоящий праздник: дружеский матч, подарки и автограф-сессия с легендарным нападающим ФК Шахтер Андреем Воробьем.

— В первую очередь хочу поблагодарить организаторов этого мероприятия – ФК Шахтер и компанию ДТЭК. Я рад, что они реализуют этот проект. Футбол должен развиваться не только в крупных городах, но и в селах. Чем больше мы будем открывать площадок, тем больше у нас будет легендарных футболистов, – прокомментировал бывший нападающий «горняков».

Напомним, что ДТЭК ВИЭ зашел в Николаевскую область в начале года с проектом строительства Тилигульский ветровой электростанции. ДТЭК ВИЭ является надежным партнером громад. Как социально ответственный бизнес, компания инвестирует в развитие громад и улучшение качества жизни их жителей. Эти инвестиции направлены на реализацию инфраструктурных проектов, поддержку учебных и медицинских учреждений, расширение доступности спорта.

—Нам очень приятно присутствовать на этом празднике спорта и от имени компании ДТЭК поздравить Березанскую громаду с Днем Независимости Украины. Проект «Давай, играй!» нацелен на маленьких жителей городов и сел. На территориях деятельности компании ДТЭК мы создаем для них возможность играть в футбол бесплатно с опытными тренерами, которыми опекается футбольный клуб «Шахтер». Мы благодарим наших партнеров Shakhtar Social за профессиональную поддержку проекта, который в будущем даст футбольных звезд нашей замечательной стране, – прокомментировал директор ДТЭК Тилигульский ВЭС Олег Соловей.

Социально ответственное инвестирование в партнерстве с местными громадами - обязательное условие деятельности предприятий Группы ДТЭК, благодаря которому выстраиваются отношения доверия.

— Хочу поблагодарить от имени всей громады компанию ДТЭК и футбольный клуб «Шахтер» за развитие спорта и футбола. Для нас ДТЭК является не только экономическим спонсором, но и партнером, который заботится о детях и благополучии нашей громады, – прокомментировал глава Березанского сельсовета Валерий Хомицкий.

На реализацию социальных проектов в Березанской и Коблевской громадах ДТЭК ВИЭ направит по 13 млн грн в течение трех лет. В дальнейшем «Давай, играй!» планируется реализовать и в других регионах, где находятся предприятия компании.

СПРАВКА

ДТЭК — лидер и крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Наши предприятия добывают уголь и природный газ, производят электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, осуществляют трейдинг энергоресурсами на украинском и зарубежных рынках, распределяют и поставляют электроэнергию потребителям, предоставляют клиентам услуги по энергоэффективности и развивают сеть скоростных зарядных станций.

В новой стратегии 2030 ДТЭК обязался трансформировать бизнес в более экологичный, эффективный и технологичный, руководствуясь принципами ESG. Стратегическая цель – достичь углеродной нейтральности к 2040 году. Для этого создана лучшая экспертиза в отрасли, чтобы внедрять инновации и новые технологии, создавать новые направления бизнеса и реализовать масштабную программу цифровой трансформации.

В ДТЭК работает 60 тысяч сотрудников. Предприятия ДТЭК признаны лучшими работодателями Украины по рейтингам международной аудиторской компании EY и деловых изданий.

В 2020 году капитальные вложения ДТЭК составили 12 млрд грн, налоговые отчисления – 21 млрд грн.

100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.