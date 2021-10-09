Украина победила Финляндию на выезде со счетом 2:1 в матче седьмого тура отбора на чемпионат мира-2022.

Об этом пишет Новое Время.

Финляндия отыгралась на 29-й минуте, когда Матвиенко, пытаясь выбить мяч из своей штрафной, попал в Пукки, от которого сфера влетела в ворота украинцев.

Еще до перерыва Украина снова вышла вперед. Тымчик разогнал атаку по правому флангу, отдал пас на Цыганкова, который в одно касание переправил мяч на Яремчука, а тот пробил мимо голкипера. Во втором тайме финны имели возможность сравнять счет, но после сейва Пятова Арауюры на добивании не попал в ворота.

В конце матча Финляндия пыталась устроить финальный штурм и создала несколько напряженных моментов у ворот Украины, но забить так и не сумела. В итоге Украина добыла непростую победу и с восемью очками занимает второе место в группе D.

Финляндия — Украина 1:2. Голы: Пукки, 29 — Ярмоленко, 4, Яремчук, 34.

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