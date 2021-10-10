В ночь на 10 октября состоялся третий бой между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри. Поединок Бронзового бомбардировщика и Цыганского короля прошёл в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене T-Mobile.

В одиннадцатом раунде действующий чемпион нокаутировал претендента, пишет Чемпионат.

Спортсмены показали блестящий бой, на полу побывали оба боксера, но в итоге британец нокаутировал американца и защитил свой титул.

Ранее украинский боксер Александр Усик победил англичанина Энтони Джошуа в бою за четыре пояса Чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

от и статистические итоги этого феноменального противостояния. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/boxing/article-4477795-tajson-fyuri-deontej-uajlder-3-gde-smotret-boj-revansh-cyganskogo-korolya-protiv-bronzovogo-bombardirovschika-9-10-2021.html?utm_source=copypaste

от и статистические итоги этого феноменального противостояния. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/boxing/article-4477795-tajson-fyuri-deontej-uajlder-3-gde-smotret-boj-revansh-cyganskogo-korolya-protiv-bronzovogo-bombardirovschika-9-10-2021.html?utm_source=copypaste