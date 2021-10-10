В Первомайске состоялся турнир памяти тренера по боксу Дранчевского Ростислава Тадеевича. Николаев представляли 16 спортсменов, 14 из которых стали чемпионами.

Соревнования проходили в категориях 2005-2006; 2007-2008; 2009-2010; 2011-2012. Число участников достигало 96 человек. Команда из города Николаева представила 16 бойцов.

Первые места в город привезли 14 николаевских спортсменов, остальные двое не остались с пустыми руками и взяли вторые места.

Этот турнир был первым, но традиция будет продолжаться. Городская мэрия во главе с головой Первомайска Демченко Олегом пообещала сделать его ежегодным.

Напомним, николаевский спортсмен Эльмир Набиев победил в Чемпионате Украины по боксу, который проходил в Одессе.