Клуб «Олимпик» из Николаева занял общекомандное первое место по количеству медалей в международном турнире по карате «KHARKIV OPEN 2021».

Об этом сообщили на сайте Харьковского областного совета.

Мероприятия прошли 9-10 октября, это были десятые соревнования, которые собирают спортсменов на татами. Как сообщили организаторы, в этом году участники первенства — почти 700 спортсменов из Грузии, Армении, Марокко, Казахстана, ОАЭ и 15 регионов Украины в возрасте от 6 лет.

Николаевские спортсмены, воспитанники клуба карате «Олимпик» в этих соревнованиях заняли общекомандное первое место по количеству заработанных медалей. Всего от клуба выступило 36 участников, их главный тренер — Владимир Коробко. Отмечается, что юные каратисты занимаются в ООШ №13.

В числе почетных гостей турнира были президент Украинской федерации карате Иван Дутчак, член исполкома Европейской федерации карате Сергей Левчук, президент Харьковской областной федерации карате Виталий Луценко, Почетный Консул Грузии в Харькове Александра Чихладзе, Почетный Консул Республики Казахстан в Харькове Эмин Наджафли.

Напомним, в сентябре николаевец Виктор Шевченко занял третье место на престижных международных соревнованиях серии KARATE1 Youth League, которые состоялись в Стамбуле.