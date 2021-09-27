Николаевец Виктор Шевченко занял третье место на престижных международных соревнованиях серии KARATE1 Youth League, которые состоялись в Стамбуле.

Об этом идёт речь в сюжете «Улица спортивная» на НИС-ТВ.

— У меня было 5 соперников. Двое из Швейцарии, один из Польши –это тот, которому я проиграл за выход в полуфинал. После этого я провел поединок с чилийцем и поединок за третье место был с украинцем из Киева. Первые поединок закончился со счётом 6:6 и я выиграл за счёт того, что взял первый бал, – поделился Виктор Шевченко.

Виктор Шевченко Тренер Иван Дрозд

Молодежная лига Karate1 проходит в четыре этапа: первый проходил на Кипре, второй – в Хорватии, третий – в Стамбуле и четвёртый состоится в Италии.

— Приезжают все страны, участников очень много. Конечно же, выиграть медаль на таком турнире очень престижно, – говорит тренер николаевского спортсмена, президент спортивного клуба Fortis Иван Дрозд.

Напомним, что в 2018 году николаевец Виктор Шевченко выиграл бронзовую медаль чемпионата мира по каратэ среди кадетов, который проходит в Чили.