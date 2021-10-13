Сборная Украины по футболу упустила победу в матче квалификации на чемпионат мира 2022 года против Боснии и Герцеговины, сыграв вничью 1:1.

Об этом сообщает Новое время.

— Хозяева поля открыли счет на исходе четверти часа игры, когда Ярмоленко в касание замкнул прострел Цыганкова с левого фланга. В течение следующих 15 минут сине-желтые упустили еще два верных момента, чтобы удвоить свой перевес, но сперва выход один на один с вратарем соперника не использовал Тымчик, а затем мимо ворот головой пробил Цыганков, — описывает матч издание.

Концовка первого тайма осталась за гостями, которые были близки к тому, чтобы восстановить равновесие, однако Степаненко и Пятов спасли свою команду от пропущенного мяча.

— Вскоре после перерыва забивать у Боснии и Герцеговины уже мог Налич, на что Украина ответила отличным шансом Тымчика, который не попал в ворота. И все же, своего добились гости, когда на 77-й минуте Ахмедходжич точным ударом поразил дальний угол ворот Пятова, чья реакция еще ранее спасла хозяев от гола Джеко, — пишет издание.

Итоговая ничья, что стала для команды Александра Петракова шестой в семи играх, сохранила сборную Украины на втором месте группы с отрывом в два очка от Боснии и Герцеговины, которая имеет матч в запасе.

Напомним, в матче седьмого тура отбора на Чемпионат мира-2022 Украина победила Финляндию на выезде со счетом 2:1.