Украинская теннисистка Екатерина Козлова вышла во второй круг американского турнира Ранчо-Санта-Фе.

Призовой фонд составляет 60 тысяч долларов, пишет Укринформ.

В первом круге Екатерина Козлова (№136 WTA) обыграла Терезу Михаликову из Словакии (652), которая попала в основную сетку из квалификации, — 7:5, 6:2.

За выход в четвертьфинал украинская спортсменка сразится с обладательницей wild card Кайлой Дэй (№433). В своем первом матче американка победила пятую сеяную Мисаки Дои (Япония, 109). Конец соревнований запланирован на воскресенье, 17 октября.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина улучшила свои показатели в рейтинге Женской теннисной ассоциации.