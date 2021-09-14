Первая ракетка Украины Элина Свитолина улучшила свои показатели в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
Об этом свидетельствует обновленный WTA.
После окончания Открытого чемпионата США украинская спортсменка занимает 4 место.
Перед ней расположились Эшли Барти, Арина Соболенко и Карина Плишкова, замыкает пятерку лучших теннисисток японка Наоми Осака.
Напомним, на US Open Свитолина пробилась в 1/4 финала, но уступила канадке.
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина улучшила свои показатели в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
Об этом свидетельствует обновленный WTA.
После окончания Открытого чемпионата США украинская спортсменка занимает 4 место.
Перед ней расположились Эшли Барти, Арина Соболенко и Карина Плишкова, замыкает пятерку лучших теннисисток японка Наоми Осака.
Напомним, на US Open Свитолина пробилась в 1/4 финала, но уступила канадке.