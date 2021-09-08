Первая ракетка Украины Элина Свитолина потерпела поражение в 1/4 финала US Open и покинула турнир.
Соперницей украинки была представительница Канады Лейла Фернандес, пишет Зеркало недели.
Поединок длился 2 часа 27 минут и завершился поражением Элины Свитолиной в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:7.
В решающей партии украинка уступала со счетом 2:5, но довела ее до тай-брейка, где соперница оформила победу.
Таким образом Элина Свитолина не сумела повторить свой лучший результат на турнире - выход в полуфинал в 2019-м году.
Напомним, в нынешнем году Элина Свитолина выиграла турнир в Чикаго, выходила в полуфиналы турниров в Майами и Штутгарте, а также пробилась в 1/8 финала Australian Open.
На Олимпиаде в Токио Элина Свитолина выиграла бронзу, завоевав для Украины первую медаль в истории теннисных олимпийских турниров.
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина потерпела поражение в 1/4 финала US Open и покинула турнир.
Соперницей украинки была представительница Канады Лейла Фернандес, пишет Зеркало недели.
Поединок длился 2 часа 27 минут и завершился поражением Элины Свитолиной в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:7.
В решающей партии украинка уступала со счетом 2:5, но довела ее до тай-брейка, где соперница оформила победу.
Таким образом Элина Свитолина не сумела повторить свой лучший результат на турнире - выход в полуфинал в 2019-м году.
Напомним, в нынешнем году Элина Свитолина выиграла турнир в Чикаго, выходила в полуфиналы турниров в Майами и Штутгарте, а также пробилась в 1/8 финала Australian Open.
На Олимпиаде в Токио Элина Свитолина выиграла бронзу, завоевав для Украины первую медаль в истории теннисных олимпийских турниров.