НБК «Николаев» в матче против команды «Черкасских мавп» одержала победу со счетом 82:76.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской Суперлиги.

Обе команды неудачно стартовали в новом сезоне, выиграв лишь по одному матчу из пяти, причем обе имели серию из четырех поражений подряд.

В матче Суперлиги Windrose, который состоялся 14 октября в «Надежде», гости начали игру с рывка 5:0, но Николаев быстро взял инициативу в свои руки и набрал 9 очков подряд. В дальнейшем хозяева держали преимущество в счете. Николаев при активной поддержке болельщиков на протяжении всей игры вел в счете. За две минуты до конца третьей четверти преимущество достигло максимальных в игре 11 очков, но на последний перерыв команды ушли при счете 62:57.

В последние 10 минут Черкасские мавпы пытались переломить ход игры, но, несмотря на несколько неплохих отрезков, так и не смогли приблизиться к Николаева, проиграв 76:82.

Напомним, что Николаев на 4 дня стал центром детского баскетбола. С 4 по 9 октября в СК «Надежда» проходил первый этап чемпионата Всеукраинской юношеской баскетбольной лиги.