Николаев на 4 дня стал центром детского баскетбола. С 4 по 9 октября в СК «Надежда» проходил первый этап чемпионата Всеукраинской юношеской баскетбольной лиги.

Об этом говорится в сюжете программы «Улица Спортивная» на НИС-ТВ.

В Николаев приехали команды из Киева, Ужгорода, Одессы и Черкасс. Команда из Николаева участвует в чемпионате уже четвертый раз.

– Два года назад они вышли с дивизиона Б в дивизион А, заняли 8 место. В этом году они подтверждают свое участив дивизионе А, – рассказал директор Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №4 Денис Роздобудько.

По результатам трех встреч, николаевская команда заняла 5 место в дивизионе А.

Напомним, что муниципальный баскетбольный клуб «Николаев» прекратил сотрудничество с американским игроком Кендарриусом Гамильтоном, которого подписал месяц назад.