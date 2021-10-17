Вчера, 16 октября, МФК «Николаев» потерпел поражение в матче с ФК «Балканы» в рамках очередного тура Второй лиги со счетом 1:2.

Как сообщают «Николаевские новости», первыми гол в ворота гостей забили «корабелы», однако в дальнейшей игре футболисты «Балкан» создали множество опасных голевых моментов.

— Проигрывая в первом тайме центр поля, и пропустив первыми гол, «Балканы» не пали духом, не расклеились. Они столько создали голевых моментов, что если бы не Фастов и Его величество Фортуна, голов в николаевские ворота залетело бы больше, — пишет издание.

«НикЛайф» отмечает, что первым забитым голом «корабелы» решили поздравить капитана команды Сергея Кравченко с рождением дочери. Девочка появилась на свет 12 октября.

— Футболисты подошли к трибунам и синхронно продемонстрировали, как качают младенца на руках. 17-й номер МФК не скрывал счастливой улыбки, — пишет издание.

Напомним, 21 сентября, в поединке 1/16 финала Кубка Украины МФК «Николаев» уступил на Центральном городском стадионе «Руху» из украинской Премьер-лиги со счетом 0:3.