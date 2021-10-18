В субботу, 16 октября, в спорткомплексе «Водолей» прошел 4-й открытый чемпионат Николаева по плаванию ко Дню защитников и защитниц Украины.

Об этом сообщается в программе «Вулиця спортивна» на НИС-ТВ.

В соревнованиях участвовали около 50 ветеранов АТО, военнослужащих и студентов.

– Мы всегда приглашаем опытные подразделения воинских частей. Это и 73-й морской центр сил специальных операций, это 36-я бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, это ветераны и воины АТО. В этом году впервые в наших соревнованиях участвуют военнослужащие части 3039 Национальной гвардии Украины. Также на эти соревнования мы приглашаем студенческие команды наших высших учебных заведений, – рассказал заместитель руководителя подразделения федерации плавания Украины в Николаевской области Владимир Нать.

Программа соревнований состояла из трех видов: 50 метров свободным стилем среди мужчин и женщин, эстафета 4×50 среди военнослужащих и студентов и заплывы на длину под водой. Организаторы отмечают, что победителей определяли по возрастным категориям. Больше всех наград завоевали военнослужащие 73-го морского центра сил специальных операций.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области в Мигии прошел чемпионат Украины по гребному слалому. На соревнования приехала и участница Олимпийских игр 2016 и 2020 годов Виктория Ус.