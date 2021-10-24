Воспитанник Николаевской детско-юношеской спортивной школы №2 Павел Лукьянов занял третье место на Чемпионате мира по кикбоксингу WAKO, который проходил в итальянском городе Лидо-ди-Езоло с 15 по 24 октября.

Николаевец завоевал «бронзу» в разделе лоу-кик в весе до 91 килограмма, сообщается на сайте Национальной федерации кикбоксинга Украины WAKO.

При этом, ещё один воспитанник Николаевской детско-юношеской спортивной школы №2 – Виктория Павленко финишировала в топ-5 первенства мира по кикбоксингу WAKO. Оба николаевских спортсмена тренируются под руководством Игоря Павленко.

Воспитанница ДЮСШ №2 Нина Карпенко также завоевала «бронзу» Чемпионата мира по кикбоксингу в весе 81+ килограмм.

Стоит отметить, что спортсмены выступали при поддержке Федерации бокса Николаевской области.

Всего Национальная команда Украины по кикбоксингу WAKO завоевала 27 личных наград. В общекомандном зачете Украина вошла в топ-10 сборных ЧМ-2021 – девятая позиция среди 50 стран, представители которых выиграли медали нынешнего турнира.

На чемпионате также определились обладатели лицензий на главный неолимпийский старт четырехлетия – Всемирные игры 2022 года. Лицензионных категорий было только 6 и только в разделе К1. На счету украинских кикбоксеров практически 100% показатель – они взяли 5 лицензий.

Украина взяла максимальную квоту в мужской части турнира: в 63,5 кг будет выступать чемпион ВИ-2017 Орфан Сананзаде (Кривой Рог), в 75 кг – чемпион Всемирных игр Виталий Дубина (Херсон) и в 91 кг – Роман Щербатюк (Черкассы).

Еще 2 лицензии из 3 возможных украинские спортсмены получили в женской половине соревнований: в 52 кг выступит Дарина Иванова (Киевская область), а в 60 кг – Алина Мартынюк (Ровно). Лишь в весе до 70 кг Украина не будет представлена.

Напомним, сборная Украины завершила выступление на XVI летних Паралимпийских играх в Токио (Япония). В течение 12-ти соревновательных дней украинские спортсмены выиграли 98 медалей: 24 золотые, 47 серебряных, 27 бронзовых и в итоге заняли 5-е место по количеству наград и 6-е – в общекомандном зачете.