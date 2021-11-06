Президент Владимир Зеленский ввел в действие «О назначении стипендий Президента Украины для детей с инвалидностью, имеющих высокие достижения во всеукраинских спортивных соревнованиях, и их тренеров».

Об этом сообщили в ОПУ.

Согласно этому документу, награждаться будут дети с инвалидностью, добившиеся высоких результатов в спорте в течение 2020-2021 годов, а также их тренера. Им обещается решение социальных вопросов и улучшение материалого состояния.

Указ затронул 89 детей-спорстменов и 43 тренеров. Несовершеннолетним полагается ежемесячная выплата в размере двух прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста, взрослым — в размере двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

В списке награжденных Зеленским есть и уроженцы Николаевщины:

Колесник Олег Андреевич, 2005 года рождения, — участник всеукраинских спортивных соревнований по плаванию;

участник всеукраинских спортивных соревнований по плаванию; Колисниченко Мария Александровна, 2005 года рождения, — чемпионка всеукраинских спортивных соревнований по плаванию;

чемпионка всеукраинских спортивных соревнований по плаванию; Осадчий Артур Игоревич, 2006 года рождения, — серебряный призер всеукраинских спортивных соревнований по борьбе свободной и греко-римской;

серебряный призер всеукраинских спортивных соревнований по борьбе свободной и греко-римской; Черноморова София Григорьевна, 2006 года рождения, — чемпионка всеукраинских спортивных соревнований по бадминтону;

чемпионка всеукраинских спортивных соревнований по бадминтону; Бойченко Оксана Валерьевна — тренер участника всеукраинских спортивных соревнований по плаванию Олега Колесника;

тренер участника всеукраинских спортивных соревнований по плаванию Олега Колесника; Кунин Александр Сергеевич — тренер чемпионки всеукраинских спортивных соревнований по бадминтону Софии Черноморовой.

Напомним, 23 сентября в спорткомплексе «Надежда» в Николаеве презентовали программу «Да, я могу!», инициатором стал международный благотворительный фонд Parimatch Foundation.