Президент Владимир Зеленский ввел в действие «О назначении стипендий Президента Украины для детей с инвалидностью, имеющих высокие достижения во всеукраинских спортивных соревнованиях, и их тренеров».
Об этом сообщили в ОПУ.
Согласно этому документу, награждаться будут дети с инвалидностью, добившиеся высоких результатов в спорте в течение 2020-2021 годов, а также их тренера. Им обещается решение социальных вопросов и улучшение материалого состояния.
Указ затронул 89 детей-спорстменов и 43 тренеров. Несовершеннолетним полагается ежемесячная выплата в размере двух прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста, взрослым — в размере двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
В списке награжденных Зеленским есть и уроженцы Николаевщины:
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Президент Владимир Зеленский ввел в действие «О назначении стипендий Президента Украины для детей с инвалидностью, имеющих высокие достижения во всеукраинских спортивных соревнованиях, и их тренеров».
Об этом сообщили в ОПУ.
Согласно этому документу, награждаться будут дети с инвалидностью, добившиеся высоких результатов в спорте в течение 2020-2021 годов, а также их тренера. Им обещается решение социальных вопросов и улучшение материалого состояния.
Указ затронул 89 детей-спорстменов и 43 тренеров. Несовершеннолетним полагается ежемесячная выплата в размере двух прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста, взрослым — в размере двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
В списке награжденных Зеленским есть и уроженцы Николаевщины:
Напомним, 23 сентября в спорткомплексе «Надежда» в Николаеве презентовали программу «Да, я могу!», инициатором стал международный благотворительный фонд Parimatch Foundation.