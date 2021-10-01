23 сентября в спорткомплексе «Надежда» в Николаеве презентовали программу «Да, я могу!», инициатором стал международный благотворительный фонд Parimatch Foundation. Благодаря инклюзивной инициативе на трех локациях города ввели регулярные футбольные тренировки для юных спортсменов с ментальными и физическими нарушениями. Впоследствии группы для детей с инвалидностью планируют создать еще в пяти громадах региона.

По словам президента Parimatch Foundation Екатерины Белорусской, такие тренировки помогут детям с инвалидностью найти новых друзей и социализироваться в обществе. Ведь командная игра и инклюзивный формат мотивируют воспитанников программы к общению с другими детьми и формируют уверенность, которой часто не хватает детям с инвалидностью.

— Мы видим, как спортивные занятия делают детей счастливыми: они становятся более уверенными в себе и находят настоящих друзей. Многие из наших воспитанников с нетерпением ждут соревнований, в частности, благодаря дружественной атмосфере и общению с детьми-спортсменами со всей Украины. Поэтому очень важно предоставлять им возможность находиться в обществе, которое будет способствовать раскрытию их потенциала, — рассказала Екатерина Белорусская.

Презентация благотворительной программы состоялась в формате фестиваля для детей-спортсменов с инвалидностью. В спортивном празднике приняли участие более 70 детей с ментальными и физическими нарушениями, все они смогут присоединиться к регулярным инклюзивным тренировкам, которые появились в Николаеве благодаря программе «Да, я могу!».

Инклюзивные тренировки будет курировать тренер-реабилитолог по адаптивному футболу и главный тренер женского футбола в Николаевской области Яна Манчик. По ее мнению, благодаря фестивалю от Parimatch Foundation и внедрению программы инклюзивных тренировок дети с инвалидностью смогут не только социализироваться, но и развиваться наравне со своими сверстниками.

— Благодаря таким мероприятиям дети привыкают, общаются, социализируются. А тренировки – это всегда необходимый и полезный спорт, и, опять же, общение с обычными детьми. Если есть возможность развивать ребенка с ментальными нарушениями, играя в футбол, демонстрировать определенные упражнения, привлекать к соревнованиям, почему нет? Я всегда за развитие. И программа «Да, я могу!» поможет детям. У меня есть опыт, и я это точно понимаю, – поделилась тренер-реабилитолог Яна Манчик.

Региональными партнерами благотворительного фонда стали общественная организация «Улыбка ребенка», футбольная академия «Виктори». Поддержку оказал также женский футбольный клуб «Ника», футболисты которого стали волонтерами фестиваля и помогали юным посетителям открыть для себя мир футбола.

По словам представительницы ОО «Улыбка ребенка» Светланы Зубениной, ранее тренеры, как правило, отказывались работать с детьми с ментальными нарушениями. Поэтому инклюзивное программа от Parimatch Foundation открыла дверь в мир спорта для детей-спортсменов с инвалидностью.

— Детей с аутизмом в спортивные секции не записывали вообще. Хотя они очень способные к различным видам спорта. К счастью, благотворительный фонд Parimatch Foundation обратил внимание на эту проблему. Подобные программы крайне необходимы и важны, – отметила Зубенина во время презентации программы.

Координировать будущие футбольные группы в Первомайской, Вознесенской, Южноукраинской, Новобугской и Снигиревской громадах Николаевской области будет футбольная академия «Виктори». Как пояснил ее руководитель Дмитрий Серогодский, сейчас идет формирование первых групп и подготовка к запуску тренировочного процесса. Вскоре аналогичный праздник планируют организовать и в городе Первомайск.

— До этого в области ничего не было. Никаких мероприятий или соревнований для детей с инвалидностью. А им нужно чувствовать себя полноценными, несмотря на определенные особенности. И мы должны научиться работать с этими детьми, социализировать их. Эти дети смогут! И мы попробуем доказать это через спорт. Вместе мы дойдем до главной цели – социализировать воспитанников программы и показать, что они способны достигать успехов, – поделился планами руководитель футбольной академии «Виктори».

На презентацию благотворительной программы «Да, я могу!» пришла директор регионального центра культуры и спорта людей с инвалидностью «Инваспорт» Татьяна Жуковская. Она заверила, что такие инициативы могут раскрыть потенциал детей с ментальными нарушениями и помочь им в развитии.

— У нас есть много примеров, когда дети не умели считать или писать, но смогли социально развиваться в обществе благодаря спорту. Даже есть примеры, когда люди завоевали свое место в жизни, стали заслуженными мастерами спорта. То есть с этими детьми нужно работать, просто необходимо, – подчеркнула Татьяна Жуковская.

Благотворительная программа международного благотворительного фонда Parimatch Foundation получила поддержку и признание не только от родителей юных спортсменов с инвалидностью, но и от местных властей. В частности, начальник управления по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета Ирина Бондаренко заявила о готовности мэрии оказывать собственных специалистов и информационно поддерживать инициативу «Да, я могу!».

— Для нас это было первое подобное спортивное мероприятие. Уверена, городской совет всегда будет поддерживать эту инициативу. Надеюсь, подобный праздник состоится и в 2022 году. А пока мы готовы и в дальнейшем активно сотрудничать, помогать в организационных вопросах и делиться опытом наших тренеров, – добавила Бондаренко.

Непосредственно в Николаеве тренировки для детей с инвалидностью на постоянной основе будут проходить сразу на трех локациях. Сейчас команда благотворительного фонда Parimatch Foundation продолжает набор. Все желающие могут записаться на пробную тренировку. Для этого необходимо заполнить форму, указав возраст будущего спортсмена, а также удобный день и время для занятия футболом.

Международный благотворительный фонд Parimatch Foundation основан в 2019 году. Миссия Фонда – способствовать здоровью и благополучию общества путем образования и привлечения детей к спорту, обеспечивая равные возможности для всех.

Справка о программе международного благотворительного фонда Parimatch Foundation:

«Да, я могу!» – программа, направленная на поддержку детей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями путем привлечения их к спорту. В течение 2019-2021 годов Фонд ввел годовые ежемесячные стипендии для юных спортсменов с инвалидностью из разных регионов Украины. Также восемь воспитанников программы стали членами национальных сборных команд.

Узнать больше о деятельности Фонда можно по ссылке: https://parimatch.foundation.