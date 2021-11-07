Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко стал главой команды Серии А «Дженоа» из Италии. По контракту он будет тренировать футболистов из города Генуя до 30 июня 2024 года.
Об этом говорится в сообщении итальянского футбольного клуба.
Его помощниками будут Мауро Тассотти и Луиджи Ночентини, работавшие с ним в сборной Украины.
Шевченко будет зарабатывать в Дженоа €1,8 миллиона в год. Свой дебютный матч в Серии А на позиции тренера он проведет 21 ноября против «Ромы».
Стоит отметить, что Андрей Шевченко работал с национальной сборной с лета 2016 года. За это время команда Украины вышла на Евро-2020 и пробилась в группу A Лиги наций УЕФА 2018—2019.
Напомним, 1 августа Андрей Шевченко официально сообщил о том, что уходит с должности главного Национальной сборной Украины по футболу. Он заявил, что не хотел уходить из сборной, но с ним не продлили контракт и даже не обсудили этот вопрос.
Исполняющим обязанности главного тренера Национальной сборной Украины по футболу был назначен чемпион мира-2019 со сборной U-20 Александр Петраков.
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Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко стал главой команды Серии А «Дженоа» из Италии. По контракту он будет тренировать футболистов из города Генуя до 30 июня 2024 года.
Об этом говорится в сообщении итальянского футбольного клуба.
Его помощниками будут Мауро Тассотти и Луиджи Ночентини, работавшие с ним в сборной Украины.
Шевченко будет зарабатывать в Дженоа €1,8 миллиона в год. Свой дебютный матч в Серии А на позиции тренера он проведет 21 ноября против «Ромы».
Стоит отметить, что Андрей Шевченко работал с национальной сборной с лета 2016 года. За это время команда Украины вышла на Евро-2020 и пробилась в группу A Лиги наций УЕФА 2018—2019.
Напомним, 1 августа Андрей Шевченко официально сообщил о том, что уходит с должности главного Национальной сборной Украины по футболу. Он заявил, что не хотел уходить из сборной, но с ним не продлили контракт и даже не обсудили этот вопрос.
Исполняющим обязанности главного тренера Национальной сборной Украины по футболу был назначен чемпион мира-2019 со сборной U-20 Александр Петраков.