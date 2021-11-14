Федор Кудряшов после гола в свои ворота

Сборная Хорватии пробилась на чемпионат мира-2022, обыграв в заключительном матче своей группы отборочного турнира национальную команду России со счетом 1:0.

Об этом пишет Новое время.

Хорваты со стартового свистка принялись оказывать давление на ворота россиян, чтобы забить такой необходимый гол, однако до перерыва они свои моменты не использовали.

После перерыва на поле образовались огромные лужи из-за ливня, что еще более усложнило задачу хорватской команде.

— Тем не менее, «клетчастые» таки смогли вырвать победу. На 81-й минуте три очка и путевку на Мундиаль им принес автогол Федора Кудряшова, который отправил мяч в свои ворота после навеса с левого фланга, — описывает матч издание.

Напомним, сборная Украины по футболу упустила победу в матче квалификации на чемпионат мира 2022 года против Боснии и Герцеговины, сыграв вничью 1:1. В последнем матче отбора команде Александра Петракова предстоит сыграть против Боснии и Герцеговины на выезде. Сборная Франции после победы над сборной Казахстана гарантировала себе выход на Мундиаль напрямую, а потому путевку в плей-офф отбора между собой разыграют Украина и Финляндия.