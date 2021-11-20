Фото: Илья Кваша

Бронзовый призер Олимпийских игр – 2008, выходец из Николаева Илья Кваша получил место тренера сборной по прыжкам в воду.

О назначении пишет XSport.

Пост основного тренера Кваше уступила Тамара Токмачева, которая вела сборную шестнадцать лет подряд. Николаевского прыгуна выбрало Министерство молодежи и спорта Украины.

Однако у такой кандидатуры есть резкие противники в Федерации Украины по прыжкам в воду: там заявляют, что у него нет профессионального опыта, а значит назначение нужно отменять в срочном порядке. В федерации даже потребовали «привлечь к ответственности лиц, совершивших такой конкурс»

— Я считаю, что орган, который подавал документы на кандидатов на должность, совершил ошибку. Потому что у одного из кандидатов — а их было три — у Ильи Кваши ни одного дня нет тренерской работы, — акцентировал президент федерации Игорь Лысов, чьи слова приводит «Укринформ».

Лысов добавил, что предлагал Кваше в начале показать на что он способен, занимаясь развитием киевской федерации. А уже потом пробовать свои силы на конкурсе.

Напомним, Илья Кваша заявлял, что в Украине нет инфраструктуры для занятием водными вида профессионального спорта.