Спортсмен Артем Далакян пятый раз не позволяет забрать у него чемпионский пояс WBA в наилегчайшем весе и доказывает свое превосходство в поединке.

Об этом сообщается на сайте WBA Boxing.

Оспорить чемпионство украинца вызвался выходец из Панамы Луис Консепсьон, не рассчитавший свои силы и проигравший в конце поединка от технического нокаута.

Артем Далакян с начала боя выгодно отличался на фоне соперника мобильностью и точностью поставленных ударов. К пятому раунду ему удалось несколько раз отправить панамца в локдауне.

Девятый раунд стал для выходца из Южной Америки последним: украинец провел серию мощных ударов в голову, отправив Консепсиона в нокдауна. Команда Луиса не отважилась рисковать дальше и признала поражение, прекратив поединок.

Состязание проводили на столичной арене ACCO International. Артем Далакян стал чемпионом мира почти три года назад, одолев американца Брайана Вилория.

Напомним, николаевский спортсмен Эльмир Набиев победил в Чемпионате Украины по боксу