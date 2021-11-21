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Спортсмен Артем Далакян пятый раз не позволяет забрать у него чемпионский пояс WBA в наилегчайшем весе и доказывает свое превосходство в поединке.
Об этом сообщается на сайте WBA Boxing.
Оспорить чемпионство украинца вызвался выходец из Панамы Луис Консепсьон, не рассчитавший свои силы и проигравший в конце поединка от технического нокаута.
Артем Далакян с начала боя выгодно отличался на фоне соперника мобильностью и точностью поставленных ударов. К пятому раунду ему удалось несколько раз отправить панамца в локдауне.
Девятый раунд стал для выходца из Южной Америки последним: украинец провел серию мощных ударов в голову, отправив Консепсиона в нокдауна. Команда Луиса не отважилась рисковать дальше и признала поражение, прекратив поединок.
Состязание проводили на столичной арене ACCO International. Артем Далакян стал чемпионом мира почти три года назад, одолев американца Брайана Вилория.
Напомним, николаевский спортсмен Эльмир Набиев победил в Чемпионате Украины по боксу
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
Спортсмен Артем Далакян пятый раз не позволяет забрать у него чемпионский пояс WBA в наилегчайшем весе и доказывает свое превосходство в поединке.
Об этом сообщается на сайте WBA Boxing.
Оспорить чемпионство украинца вызвался выходец из Панамы Луис Консепсьон, не рассчитавший свои силы и проигравший в конце поединка от технического нокаута.
Артем Далакян с начала боя выгодно отличался на фоне соперника мобильностью и точностью поставленных ударов. К пятому раунду ему удалось несколько раз отправить панамца в локдауне.
Девятый раунд стал для выходца из Южной Америки последним: украинец провел серию мощных ударов в голову, отправив Консепсиона в нокдауна. Команда Луиса не отважилась рисковать дальше и признала поражение, прекратив поединок.
Состязание проводили на столичной арене ACCO International. Артем Далакян стал чемпионом мира почти три года назад, одолев американца Брайана Вилория.
Напомним, николаевский спортсмен Эльмир Набиев победил в Чемпионате Украины по боксу