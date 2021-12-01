Руководителю Николаевской специализированной ДЮСШ олимпийского резерва по легкой атлетике Анатолию Бугаеву присвоили звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины».

Об этом пишут на сайте Николаевского горсовета.

Награду Анатолию Бугаеву вручил президент Владимир Зеленский во время пленарного заседания Верховной Рады. Отмечается, что украинцев награждали по случаю 30-летия референдума о независимости Украины. Награды также получили военные, медики, руководители общественных организаций.

Анатолий Бугаев занимается легкой атлетикой с 1968 года. Более 10 лет он работал тренером, а затем заместителем директора по спорту в Николаевском высшем училище физической культуры. В настоящее время занимает должность директора НСДЮСШОР по легкой атлетике. Также занимает должность президента Николаевской областной общественной организации «Федерация легкой атлетики».

Напомним, на Чемпионат мира по киокушинкай каратэ николаевские спортсмены заняли призовые места.