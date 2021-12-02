Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила о приостановлении всех соревнований под ее эгидой на территории Китая, включая Гонконг, из-за опасений безопасности китайской теннисистки Пэн Шуай.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Несколько недель назад Пэн Шуай перестала появляться на публике после того, как обвинила высокопоставленного китайского чиновника в сексуальном насилии.
Глава ассоциации Стив Саймон, ранее неоднократно выражавший тревогу по поводу судьбы теннисистки и сомнения в заверениях китайских властей, что у нее все в порядке, заявил, что не понимает, как может просить спортсменок соревноваться в Китае, когда в ассоциации по-прежнему не знают, свободна ли Шуай и в безопасности ли она.
Глава ассоциации потребовал прозрачного расследования обвинений, с которыми выступила теннисистка. Власти Китая уверяют, что спортсменка, обвинившая бывшего вице-премьера Чжана Гаоли в сексуальном насилии, — в безопасности.
21 ноября китайские власти опубликовали видео, на котором Пэн Шуай присутствует на теннисных соревнованиях в Пекине. Однако журналисты или болельщики не имели возможности с ней пообщаться.
Ранее сообщалось, что китайская провинция Хэнань готовится идентифицировать журналистов, как потенциальный источник беспокойства для властей.
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Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила о приостановлении всех соревнований под ее эгидой на территории Китая, включая Гонконг, из-за опасений безопасности китайской теннисистки Пэн Шуай.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Несколько недель назад Пэн Шуай перестала появляться на публике после того, как обвинила высокопоставленного китайского чиновника в сексуальном насилии.
Глава ассоциации Стив Саймон, ранее неоднократно выражавший тревогу по поводу судьбы теннисистки и сомнения в заверениях китайских властей, что у нее все в порядке, заявил, что не понимает, как может просить спортсменок соревноваться в Китае, когда в ассоциации по-прежнему не знают, свободна ли Шуай и в безопасности ли она.
Глава ассоциации потребовал прозрачного расследования обвинений, с которыми выступила теннисистка. Власти Китая уверяют, что спортсменка, обвинившая бывшего вице-премьера Чжана Гаоли в сексуальном насилии, — в безопасности.
21 ноября китайские власти опубликовали видео, на котором Пэн Шуай присутствует на теннисных соревнованиях в Пекине. Однако журналисты или болельщики не имели возможности с ней пообщаться.
Ранее сообщалось, что китайская провинция Хэнань готовится идентифицировать журналистов, как потенциальный источник беспокойства для властей.