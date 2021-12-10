МОК (Международный олимпийский комитет) допускает обновление программы летней Олимпиады: из нее уберут бокс, современное пятиборье и тяжелую атлетику.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на французские СМИ.

В комитете утверждают, что готовы пойти на такие жертвы, чтобы заинтересовать молодежь, которая не смотрит классические виды спорта. Для миллинеалов и поколения Z в летние игры хотят включить скалолазание, серфинг и скейтбординг, которые были на последних соревнованиях в Токио, однако только как дополнительные.

Предложение по реформированию основной программы прозвучит в конце января следующего года. Если идею поддержат большинством голосов в комитете, то новые виды спорта появятся в 2028 году на Играх в Лос-Анджелесе.

Тяжелая атлетика числится в олимпийских видах спорта с 1896 года, бокс с 1920, а современное пятиборье вошло в программу в 1912 году.

Напомним, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о том, что организация сохранит политический нейтралитет в отношении зимней Олимпиады-2022 в Пекине.