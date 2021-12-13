Украина завоевала золотую медаль на Чемпионате мира по тяжелой атлетике среди женщин, который проходит в столице Узбекистана Ташкенте.

Долгожданную победу в категории до 59 килограмм принесла 21-летняя украинка Мария Гангур, информирует Суспільне.

Украинка стала лучшей в первом виде соревнований, взяв наибольший вес в рывке – 101 килограмм – в третьей попытке и тем самым обеспечив себе малую золотую медаль. Мария Гангур превзошла действующую олимпийскую чемпионку и мировую рекордсменку, тайванку Ко Синчунь, а также чемпионку Европы-2021, представительницу ФВАР Ольгу Те, которые остановились на отметке 100 килограмм.

В толчке Марии удалась только первая попытка – 114 килограмм, так что в этом виде она стала только восьмой. В итоге Гангур остановилась в шаге от больших наград, заняв общее четвертое место с суммой 215 килограмм.

Чемпионкой двоеборья в итоге стала Ко (230 килограмм), для которой это уже пятое большое золото мировых первенств. Серебряную награду получила колумбийка Енни Альварес (226), а бронзу завоевала Те (218).

Напомним, что украинский боксер повышает свои шансы на сражение против Джорджа Камбососа. В Нью-Йорке экс-чемпион в трех дивизионах украинец Василий Ломаченко победил бывшего обладателя титула в легком весе Ричарда Комми.