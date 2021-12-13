Первую жеребьвку 1/8 Лиги чемпионов признали недействительной, в скором времени проведут вторую.

Об этом написала «Трибуна».

Жеребьевка не задалась при первой попытке из-за того, что ФК «Вильяерреалу» попал на ФК «МЮ», с которым они уже встречались в группе. Повторное столкновение запрещено правилами.

Также в соперники ФК «Атлетико Мадрид» допустили англичан из «Ливерпуля», с которыми они также играли на групповом этапе.

Клубы остались в неудовлетворении от результатов жребия и УЕФА назначил повторную жеребьевку.

— Из-за технической проблемы с программным обеспечением внешнего поставщика, который сообщает официальным лицам УЕФА, какие команды имеют право играть друг с другом, была допущена серьезная ошибка в жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов, — уточнили в УЕФА.

Напомним, тринадцать игроков МФК «Николаев» заболели коронавирусом.