Боксер Александр Усик заявил, что ему хотели заплатить 300 тысяч евро, чтобы он сдался в финале чемпионата мира-2011 среди аматоров.

Об этом спортсмен рассказал Przeglad Sportowy.

По его словам, неизвестные пытались купить у него победу его оппонента из Азербайджана Теймура Мамедова.

— Да, мне предложили 300 тыс. евро. Наверное, это были местные ребята. Ко мне пришел мужчина и сказал, что предлагают именно такую сумму. Я не согласился. Мобилизировало ли меня это перед финалом? Я думал, что теперь 300 тыс. евро можно разделить между тремя судьями, и тогда они будут выполнять свою грязную работу. Большая арена среди зрителей – президент Азербайджана. Я вышел на ринг с мнением, что надо очень сильно бить. Слава Богу, им не удалось, — вспомнил боксер.

Ранее сообщалось, украинский боксер Александр Усик победил англичанина Энтони Джошуа в бою за четыре пояса Чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.