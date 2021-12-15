Итальянский ФК «Дженоа» одержал первую победу под руководством экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Футболисты одолели «Салернитану» со счетом 1:0 во втором раунде Серии А.

Об этом свидетельствует таблица на сайте Кубка.

Победа с минимальным счетом над «Салерниитаной» стала в принципе первым успехом в активе Андрея Шевченко. Ранее «Дженоа» по его руководством проиграла четыре матча и однажды вытянула игру на ничью.

В дебютном для Шевченко в роли тренера столкновении «Дженоа» уступила «Роме» при счете 0:2», дальше получила нулевую ничью с «Удинизе», затем проиграла «Милану», пропустив три мяча и не забив гола престижа, и вскоре проиграла «Ювентусу» (0:2) и «Сампдории» (1:3).

Дальше Шевченко будет готовить футболистов к следующей встрече со своим домашним клубом «Миланом».

Напомним, по контракту Андрей Шевченко будет тренировать футболистов из города Генуя до 30 июня 2024 года.