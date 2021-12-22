На базе детско-юношеской спортивной школы «Динамо» состоялся Открытый чемпионат Николаевской области по дзюдо среди юношей и девушек.

В соревнованиях 18 декабря приняли участие триста спортсменов из Николаева и области, а также из Херсонской и Одесской областей, сообщает пресс-служба Николаевской областной федерации дзюдо.

По словам руководства Николаевской областной федерации дзюдо, основной целью проведения чемпионата было дать возможность получить соревновательную практику для юных спортсменов. На сегодняшний день очень важно вовлечь молодежь в спорт, в будущем это поможет вырастить здоровое поколение, которое будет защищать честь города и страны, и подавать пример для ребят, еще не решивших, чем они будут увлекаться в жизни.

Указывается, что победители и призеры Открытого чемпионата Николаевской области получили медали, а также грамоты.

— Турнир был проведен на высоком организационном уровне. Но для повышения уровня и условий проведения соревнований, безусловно, необходимы поддержка местных властей и спонсорская помощь. Поздравляем юных дзюдоистов, желаем дальнейших ярких побед!, – сказано в сообщении.

Напомним, Николаевская областная федерация дзюдо избрала новый руководящий состав и определила новые планы работы.