Николаевская областная федерация дзюдо избрала новый руководящий состав и определила новые планы работы.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной федерации дзюдо.
— Всем известно, что дзюдо в Украине имеет давние традиции, есть громкие международные победы, есть славное прошлое и настоящее. А о будущем нужно думать уже сейчас. Ведь дзюдо – это тот вид спорта, который, кроме тела, развивает мышление. Николаевская область и город имеют свою школу дзюдо, но ее развитие требует поддержки и от местных властей, и от местных бизнесменов, – сказано в сообщении.
Указывается, что на крайнем заседании Николаевской областной федерации дзюдо был избран новый руководящий состав и определены новые планы работы федерации.
Сообщается, что на сегодняшний день в Николаеве и области работают десять школ и клубов дзюдо, которые принимают детей на обучение боевому искусству дзюдо с 5-6 лет.
— Здоровая и активная молодежь является приоритетом для всех! Уже сегодня Новая команда стремится развивать дзюдо в городе и области, – сказано в сообщении.
Кроме этого, в областной федерации дзюдо признали власть Николаева обратить внимание на вопрос развития спорта в городе: «Без поддержки и сотрудничества с властью и бизнесом это делать гораздо сложнее. Ведь федерация не имеет даже своего здания. Призываем местную власть и предпринимателей стать соавторами истории дзюдо в Николаеве и Николаевской области!»
Связаться с представителями Николаевской областной федерации дзюдо можно по адресу улица Спортивная, 15, телефону +38 0512 34 40 71 или же написать на электронную почту judomykolayivfederation@gmail.com.
Напомним, что с 30 июня по 1 июля в Харькове проходил чемпионат Украины по дзюдо среди юниоров. В соревнованиях приняли участие 321 спортсменов до 21 года, среди них — и представители Николаева.
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Николаевская областная федерация дзюдо избрала новый руководящий состав и определила новые планы работы.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной федерации дзюдо.
— Всем известно, что дзюдо в Украине имеет давние традиции, есть громкие международные победы, есть славное прошлое и настоящее. А о будущем нужно думать уже сейчас. Ведь дзюдо – это тот вид спорта, который, кроме тела, развивает мышление. Николаевская область и город имеют свою школу дзюдо, но ее развитие требует поддержки и от местных властей, и от местных бизнесменов, – сказано в сообщении.
Указывается, что на крайнем заседании Николаевской областной федерации дзюдо был избран новый руководящий состав и определены новые планы работы федерации.
Сообщается, что на сегодняшний день в Николаеве и области работают десять школ и клубов дзюдо, которые принимают детей на обучение боевому искусству дзюдо с 5-6 лет.
— Здоровая и активная молодежь является приоритетом для всех! Уже сегодня Новая команда стремится развивать дзюдо в городе и области, – сказано в сообщении.
Кроме этого, в областной федерации дзюдо признали власть Николаева обратить внимание на вопрос развития спорта в городе: «Без поддержки и сотрудничества с властью и бизнесом это делать гораздо сложнее. Ведь федерация не имеет даже своего здания. Призываем местную власть и предпринимателей стать соавторами истории дзюдо в Николаеве и Николаевской области!»
Связаться с представителями Николаевской областной федерации дзюдо можно по адресу улица Спортивная, 15, телефону +38 0512 34 40 71 или же написать на электронную почту judomykolayivfederation@gmail.com.
Напомним, что с 30 июня по 1 июля в Харькове проходил чемпионат Украины по дзюдо среди юниоров. В соревнованиях приняли участие 321 спортсменов до 21 года, среди них — и представители Николаева.