Николаевская областная федерация дзюдо избрала новый руководящий состав и определила новые планы работы.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной федерации дзюдо.

— Всем известно, что дзюдо в Украине имеет давние традиции, есть громкие международные победы, есть славное прошлое и настоящее. А о будущем нужно думать уже сейчас. Ведь дзюдо – это тот вид спорта, который, кроме тела, развивает мышление. Николаевская область и город имеют свою школу дзюдо, но ее развитие требует поддержки и от местных властей, и от местных бизнесменов, – сказано в сообщении.

Указывается, что на крайнем заседании Николаевской областной федерации дзюдо был избран новый руководящий состав и определены новые планы работы федерации.

Президент – Барашко Сергей Николаевич;

Вице-президент – Завийский Юрий Николаевич;

Вице-президент – Габро Дмитрий Сергеевич;

Вице-президент – Барский Валерий Евгеньевич;

Вице-президент – Садовый Юрий Станиславович;

Вице-президент – Федор Василий Михайлович;

Старший тренер – Москаленко Владимир Михайлович;

Старший судья – Дейнега Евгений Анатольевич;

Председатель комиссии – Михайленко Максим Анатольевич.

Сообщается, что на сегодняшний день в Николаеве и области работают десять школ и клубов дзюдо, которые принимают детей на обучение боевому искусству дзюдо с 5-6 лет.

— Здоровая и активная молодежь является приоритетом для всех! Уже сегодня Новая команда стремится развивать дзюдо в городе и области, – сказано в сообщении.

Кроме этого, в областной федерации дзюдо признали власть Николаева обратить внимание на вопрос развития спорта в городе: «Без поддержки и сотрудничества с властью и бизнесом это делать гораздо сложнее. Ведь федерация не имеет даже своего здания. Призываем местную власть и предпринимателей стать соавторами истории дзюдо в Николаеве и Николаевской области!»

Связаться с представителями Николаевской областной федерации дзюдо можно по адресу улица Спортивная, 15, телефону +38 0512 34 40 71 или же написать на электронную почту judomykolayivfederation@gmail.com.

Напомним, что с 30 июня по 1 июля в Харькове проходил чемпионат Украины по дзюдо среди юниоров. В соревнованиях приняли участие 321 спортсменов до 21 года, среди них — и представители Николаева.