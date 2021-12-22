Экс-тренер украинской сборной, ныне тренирующий ФК «Дженоа» Андрей Шевченко заявил, что тщательно готовит команду к матчам.
Об этом пишет Football Italia.
Украинский специалист акцентировал, что ничьей в последнем матче с «Аталантой» удалось добиваться благодаря анализу брешей в построении противника.
— Мы можем действовать лучше, особенно в атаке — у нас мало остроты и присутствия впереди, но я доволен тем, какую работу мы совершили. На этой неделе мы прежде работали над передачами в коридоры, потому что «Аталанта» хорошо располагается на поле — их хавбеки и вингеры двигаются больше всего. Нам удалось запереть треугольники, хотя все равно была опасность после кроссов, — заключил Андрей Шевченко.
Он также добавил, что во время праздников клуб под его руководством получит дополнительную мощность в виде сильных игроков.
— Я попросил спортивного директора найти игроков, чтобы мы могли переходить на формацию 4-3-3, — рассказал Андрей Шевченко.
Перед рождественским перерывом у «Дженоа» набралось 11 очков, что ставит ее на 18-е место в Серии А.
Напомним, Шевченко привел к первой победе итальянский клуб, который тренирует больше месяца.
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Экс-тренер украинской сборной, ныне тренирующий ФК «Дженоа» Андрей Шевченко заявил, что тщательно готовит команду к матчам.
Об этом пишет Football Italia.
Украинский специалист акцентировал, что ничьей в последнем матче с «Аталантой» удалось добиваться благодаря анализу брешей в построении противника.
— Мы можем действовать лучше, особенно в атаке — у нас мало остроты и присутствия впереди, но я доволен тем, какую работу мы совершили. На этой неделе мы прежде работали над передачами в коридоры, потому что «Аталанта» хорошо располагается на поле — их хавбеки и вингеры двигаются больше всего. Нам удалось запереть треугольники, хотя все равно была опасность после кроссов, — заключил Андрей Шевченко.
Он также добавил, что во время праздников клуб под его руководством получит дополнительную мощность в виде сильных игроков.
— Я попросил спортивного директора найти игроков, чтобы мы могли переходить на формацию 4-3-3, — рассказал Андрей Шевченко.
Перед рождественским перерывом у «Дженоа» набралось 11 очков, что ставит ее на 18-е место в Серии А.
Напомним, Шевченко привел к первой победе итальянский клуб, который тренирует больше месяца.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
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|
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