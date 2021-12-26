Традиционный международный хоккейный турнир в Давосе (Швейцария) в 2021 году не состоится из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщили организаторы, передает Укринформ.
«Оргкомитет до самого конца боролся за проведение турнира в этом году. Были решены различные проблемы. Однако после того, как несколько игроков принимающего клуба «Давос» сдали положительные тесты на коронавирус незадолго до Рождества, соревнования пришлось отменить», — заявили организаторы.
В 2021 году турнир должен был пройти с 26-го по 31 декабря.
Кубок Шпенглера — старейшие хоккейные соревнования, которые проходят в Швейцарии с 1923 года. С тех пор турнир не проводился лишь в 1939, 1940, 1949, 1956 и 2020 годах.
Традиционные участники Кубка Шпенглера — швейцарский «Давос» и сборная Канады, составленная из хоккеистов, выступающих в Европе. Остальные клубы приглашаются организаторами.
Ранее сообщалось, что коммерческие авиалинии по всему миру отменили более 4500 рейсов в рождественские выходные из-за растущей волны заражений COVID-19, вызванной штамом «Омикрон».
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак
Традиционный международный хоккейный турнир в Давосе (Швейцария) в 2021 году не состоится из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщили организаторы, передает Укринформ.
«Оргкомитет до самого конца боролся за проведение турнира в этом году. Были решены различные проблемы. Однако после того, как несколько игроков принимающего клуба «Давос» сдали положительные тесты на коронавирус незадолго до Рождества, соревнования пришлось отменить», — заявили организаторы.
В 2021 году турнир должен был пройти с 26-го по 31 декабря.
Кубок Шпенглера — старейшие хоккейные соревнования, которые проходят в Швейцарии с 1923 года. С тех пор турнир не проводился лишь в 1939, 1940, 1949, 1956 и 2020 годах.
Традиционные участники Кубка Шпенглера — швейцарский «Давос» и сборная Канады, составленная из хоккеистов, выступающих в Европе. Остальные клубы приглашаются организаторами.
Ранее сообщалось, что коммерческие авиалинии по всему миру отменили более 4500 рейсов в рождественские выходные из-за растущей волны заражений COVID-19, вызванной штамом «Омикрон».
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак