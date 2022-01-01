Английский футбольный клуб «Эвертон» подписал с защитником киевского «Динамо» Виталием Миколенко контракт до конца июня 2026 года. Это одна из самых дорогих продаж киевского клуба.

Об этом сообщили на сайте «Эвертона».

Контракт рассчитан на следующие пять сезонов — до конца сезона 2025/26, как говорится в сообщении.

Сумму контракта и зарплату игрока официально не разглашают, однако Guardian пишет, что «Динамо» получит за него около 20 миллионов евро (620 миллионов гривен, — прим.) Виталий Миколенко стал первым новичком «Эвертона» в 2022 году.

— Всегда мечтал играть в английской премьер-лиге — это родина футбола. Считаю, что хорошо подойду к этому чемпионату, но для этого нужно время. Надеюсь, не очень много, — заявил Виталий Миколенко.

Футболист добавил, что хотя ему всего 22 года, он не чувствует себя юным, потому что уже имеет опыт игры на европейском уровне. Виталий Миколенко надеется, что будет расти как футболист и дальше.

Трансфер украинского футболиста вошел в пятерку самых дорогих продаж в истории киевского клуба. Ранее «Динамо» лишь трижды продавало футболистов дороже 20 миллионов евро: Андрея Ярмоленко за 25 миллионов, Андрея Шевченко — за 24 миллиона и Александра Драговича — за 21 миллион евро.

Ранее сообщалось, что лучшим футболистом Премьер-лиги по состоянию на 2021 год стал нападающий «Днепра-1» Артем Довбык.