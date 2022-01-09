В Венгрии прошел юниорский Кубк мира по фехтованию на саблях, лучший результат в украинской сборной продемонстрировала Александра Бондарь.

18-летняя спортсменка из Николаева, она остановилась в шаге от пьедестала, заняв в итоге восьмое место, об этом сообщили в Национальной федерации фехтования Украины

Несмотря на не очень удачное начало соревнований (две победы в пяти боях в группе), сумела найти свое фехтование в олимпийке, где уверенно одолела первых трех соперниц — Аниту Горняк из Германии (15:8), француженку Матильде Муру, третий номер посева (15:9), россиянку Алину Королеву (15:8) и вошла в ТОП-16.

В 1/8 подопечная Артема Скорохода вынудила сложить оружие хозяйку дорожки Джанетт Ковач (15:5). Не удалось Александре справиться только с Амалией Эмме из Франции, бронзовой медалисткой декабрьского этапа Кубка мира среди юниоров в Сосновке, остановившейся в шаге от медали Гран-при в Орлеане (9:15).

Ранее Ольга Харлан рассказала о желании основать в столице собственную спортшколу по фехтованию.